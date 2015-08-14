Украина оказалась на третьем месте в рейтинге стран, близких к дефолту

Об этом сообщило издание Business Insider, передает Новое время.

Стоит отметить, что карта составлена Bank of America на основе стоимости кредитных дефолтных свопов, которые выплачиваются во время дефолта заемщика.

Госдолг Венесуэлы оказался наиболее рисковым - его страхование вдвое дороже, чем греческого или украинского. За ними следуют Пакистан и Египет.

Шестое место занимает Кипр, Россия оказалась на седьмом месте, восьмом - Бразилия, девятом - Казахстан, замыкает антитоп-10 Турция.

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В топ-10 наиболее стабильных и кредитоспособных стран вошли: Германия, Швейцария, Швеция, США, Великобритания, Франция, Новая Зеландия, Австралия, Япония и Южная Корея.

Как ранее сообщал УНИАН, украинская делегация и Специальный комитет кредиторов провели детальные дискуссии в ходе встречи в США 11-12 августа, и переговоры между сторонами о частичной реструктуризации задолженности нашей страны по еврооблигациям продолжаются.