Еврогруппа одобрила предоставление третьей программы помощи Греции

Об этом заявил по итогам внеочередного заседания Еврогруппы ее председатель Йерун Дейсселблум, передает ТАСС.

"Мы достигли позитивного результата и устранили последние разногласия", - сказал он, отметив, что атмосфера на заседании была благоприятной, что позволило прийти к согласию.

"Мы приветствуем соглашение, которое соответствует заключениям саммита от 12 июля", - добавил Дейсселблум.

По словам Дейсселблума, рекапитализация банков Греции произойдет осенью после стресс-тестов, номинальное списание задолженности исключено. Он также подчеркнул, что средства вкладчиков греческих банков не пострадают.

"Рекапитализация банков Греции произойдет осенью после проведения стресс-тестов. Использование денег вкладчиков банков исключено", - пояснил он.

"Еврогруппа считает, что рекапитализация может быть осуществлена при помощи обычных финансовых инструментов. Номинальное сокращение задолженности исключено", - сказал Дейсселблум.

"Совет управляющих МВФ рассмотрит осенью подключение к третьей (программе) макрофинансовой помощи Греции. Участие МВФ будет обусловлено завершением пенсионной реформы", - заявил Йерун Дейсселблум.

По его словам, объем третьей программы помощи Греции составит 86 млрд евро. "Объем программы помощи Греции составит 86 млрд евро, включая 25 млрд евро, предназначенных для рекапитализации банков", - сказал он.

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"Первый транш помощи Греции составит 26 млрд евро. Это очень значительная сумма, которая будет предоставлена в несколько траншей до конца октября", - подчеркнул, в свою очередь, председатель Европейского стабилизационного механизма Клаус Реглинг. По его словам, первый платеж может быть осуществлен уже 19 августа.

Как сообщил Дейсселблум, приватизационный фонд греческих активов будет создан до конца этого года. "Структура приватизационного фонда должна быть согласована не позднее конца октября, фонд должен начать работать к концу года", - подчеркнул он.

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Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит осенью подключение к третьей программе макрофинансовой помощи Греции, заявил Йерун Дейсселблум.

"Совет управляющих МВФ рассмотрит осенью подключение к третьей (программе) макрофинансовой помощи Греции. Участие МВФ будет обусловлено завершением пенсионной реформы", - сказал он.

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По словам Дейсселблума, Еврогруппа считает дальнейшее участие фонда в программе незаменимым. "И мы приветствуем инициативу руководства МВФ рассмотреть дальнейшую финансовую поддержку Греции после завершения фискальных, структурных и финансовых реформ", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство депутатов греческого парламента проголосовали за внесенный кабинетом министров законопроект под названием «Ратификация проекта соглашения о финансовой поддержке Европейским механизмом стабильности и мер по его выполнению».