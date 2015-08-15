Лагард: достижение договоренности с Грецией позволит стабилизировать ее финансовый сектор

Такое мнение выразила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, комментируя достигнутые в Брюсселе договоренности между властями страны и европейскими кредиторами, передает ТАСС.

"Я также приветствую усилия властей по преодолению проблемы серьезной утраты доверия, возникшей в последние месяцы, путем принятия твердых и открытых решений", - добавила она.

Лагард указала на то, что для стабильного роста греческой экономики крайне важное значение имеют "уточнение существующих параметров финансовых мер", пенсионные реформы, а также возвращение доверия к банковскому сектору. По ее словам, для решения этих задач правительство страны должно будет более детально проработать свою программу. "Это понятно, и в этой связи я воодушевлена тем, что власти страны заявили о своем стремлении работать с европейскими партнерами и фондом по вопросу завершения этих необходимых реформ в предстоящие месяцы", - сказала директор МВФ.

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В то же время, Лагард заметила, что Афины не смогут сами стабилизировать свой долг. "Я по-прежнему твердо убеждена в том, что долг Греции потерял устойчивость и страна не сможет стабилизировать его сама", - отметила она. По ее мнению, "европейские партнеры Греции" должны предпринять шаги по облегчению долгового бремени Афин.

В заключение Лагард выразила надежду на то, что смягчение долговых обязательств и выполнение правительством своих обещаний позволит создать "базис для прочной и всеобъемлющей программы по восстановлению среднесрочной стабильности".

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Ранее УНИАН сообщал, что Еврогруппа одобрила предоставление третьей программы помощи Греции. Первый пакет помощи по новой программе составит €26 млрд и будет предоставлен в несколько траншей до конца октября.