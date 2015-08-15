Минэкономразвития ожидает дальнейшего замедления темпов падения ВВП в этом году

Министерство экономического развития и торговли (Минэкономразвития) ожидает дальнейшего замедления темпов падения валового внутреннего продукта Украины в 2015 году, говорится в подготовленной ведомством аналитической справке.

«В январе-сентябре и по итогам 2015 года ожидается дальнейшее замедление падения ВВП из-за улучшения динамики во всех отраслях реального сектора экономики», - отмечается в документе.

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При этом в министерстве считают, что улучшение динамики падения ВВП будет обусловлено стабилизацией ситуации на финансовом рынке и восстановлением экономической активности на востоке страны.

Важную роль в этом процессе, по мнению специалистов Минэкономразвития, также сыграет приспособление бизнеса к новым условиям, о чем свидетельствуют данные опросов НБУ относительно улучшение деловых ожиданий предприятий во II квартале, в частности, в сфере их финансово-экономического состояния и уменьшения свободных производственных мощностей, на фоне активизации экономических реформ. В то же время, в министерстве признают, что наибольшее влияние на улучшение динамики ВВП все же будет оказывать эффект низкой статистической базы.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Минэкономразвития, падение украинского ВВП по итогам первого полугодия 2015 года составило 15,9%. Вместе с тем, в министерстве отмечают, что во втором квартале в стране впервые с конца 2013 года было зафиксировано улучшении динамики ВВП.

Согласно оперативной оценке Госстата, во втором квартале объем украинского ВВП сократился на 14,7% (против сокращения на 17,2% в первом квартале года). При этом в сравнении с предыдущим кварталом ВВП Украины снизился всего на 0,9%, в то время как в первом квартале ВВП «просел» на 5,3%.

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Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет на 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.