Власти Китая говорят, что не намерены вести "валютную войну"

Центральный банк Китая предупредил о дальнейшей неустойчивости курса юаня, однако подчеркнул отсутствие намерений по ведению «валютной войны» при помощи девальвации национальной валюты, пишет «Дождь» со ссылкой на Guardian.

По словам главного экономиста ЦБ Ма Цзюня, китайское правительство не имеет «ни намерений, ни необходимости вступать в валютные войны». Он добавил, что Пекин планирует вмешиваться в ситуацию с юанем только для борьбы с «чрезмерной» волатильностью.

На прошлой неделе китайский регулятор неожиданно объявил о девальвации юаня по отношению к доллару США примерно на 3%. Это снижение стало самым серьезным за 20 лет, и стало самым обсуждаемым событием у экономистов и инвесторов различных стран. Guardian отмечает, что некоторые аналитики видят в этом решении ЦБ попытку сделать более дешевым экспорт.

В июле фондовый рынок Китая пережил серьезный обвал, который связывали с намерением властей страны воздержаться от дальнейших мер по стимулированию экономики. В итоге Пекину пришлось вмешаться и ослабить жесткие правила кредитования.