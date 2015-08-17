Экономика Японии сократилась на 1,6%

В квартальном исчислении японский ВВП снизился на 0,4%, пишет Рейтер.

Замедление экономики Китая и его влияние на азиатские страны повышают вероятность того, что восстановление роста в Японии в июле-сентябре будет скромным, говорят аналитики.

Аналитики ожидали сокращения экономики на 1,9% в годовом исчислении и на 0,5% - в квартальном. Темпы роста в первом квартале были пересмотрены вверх - до 4,5% с 3,9%, сообщило в понедельник правительство.

"Если слабое частное потребление сохранится, это будет новый удар по администрации (премьер-министра Синдзо) Абэ, рейтинг поддержки которой снижается перед выборами в верхнюю палату парламента в следующем году, - сказал Хиромити Сиракава из Credit Suisse. - Это может повысить шансы на дополнительные бюджетные стимулы".

Частное потребление, на которое приходится около 60% экономической активности, снизилось на 0,8% в квартальном исчислении, при прогнозе уменьшения на 0,4%.

Зарубежный спрос отнял у показателя роста ВВП 0,3 процентных пункта, поскольку экспорт в Азию и США сократился.