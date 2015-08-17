Гривня на межбанке потеряла еще 5 копеек – 22,20 за доллар

В понедельник, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,00/22,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,4280/24,6440 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3340/0,3380 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,0704 грн/долл., к этому часу была заключена 21 сделка на сумму 4,59 млн долл.