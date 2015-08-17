Рубль "отметил" годовщину российского дефолта – приближается к 66 за доллар

Об этом сообщает Коммерсант.ru.

При открытии торговой сессии он взлетел до отметки 65,77 руб./доллар, что почти на 1,1 рубля выше закрытия основной сессии 14 августа. Так высоко он не поднимался с 12 февраля

В том же темпе дорожала на российском рынке и европейская валюта. Курс евро в самом начале торгов достиг отметки 72,86 руб./евро, на 1 рубль превысив показатель 14 августа.

Таким образом валютные дилеры отмечают очередную годовщину российского дефолта 1998 года.

Подчеркивается, что как экономическая, так и политическая ситуация в настоящее время складываются явно не в пользу российской валюты. Котировки нефти остаются на минимальных значениях начала февраля — $47 за баррель Urals и $47,5 за баррель Brent.

Как отмечает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев, "нефтяной рынок не предоставляет идей для российской валюты, кроме как ее продажи".

По его мнению, вполне может повториться ситуация предыдущего месяца: налоговый период не оказал поддержку национальной валюте на фоне ограничения предложения валюты экспортерами.

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Как сообщал УНИАН, эксперты предсказывают дефицит валюты в России уже в ближайшее время.