Рубль "отметил" годовщину российского дефолта – приближается к 66 за доллар
Курс доллара на торгах Московской биржи сегодня обновил полугодовой максимум, составив 65,77 рубля за доллар. Таким образом валютные дилеры отмечают очередную годовщину российского дефолта 1998 года.
Об этом сообщает Коммерсант.ru.
При открытии торговой сессии он взлетел до отметки 65,77 руб./доллар, что почти на 1,1 рубля выше закрытия основной сессии 14 августа. Так высоко он не поднимался с 12 февраля
В том же темпе дорожала на российском рынке и европейская валюта. Курс евро в самом начале торгов достиг отметки 72,86 руб./евро, на 1 рубль превысив показатель 14 августа.
Таким образом валютные дилеры отмечают очередную годовщину российского дефолта 1998 года.
Подчеркивается, что как экономическая, так и политическая ситуация в настоящее время складываются явно не в пользу российской валюты. Котировки нефти остаются на минимальных значениях начала февраля — $47 за баррель Urals и $47,5 за баррель Brent.
Как отмечает аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев, "нефтяной рынок не предоставляет идей для российской валюты, кроме как ее продажи".
По его мнению, вполне может повториться ситуация предыдущего месяца: налоговый период не оказал поддержку национальной валюте на фоне ограничения предложения валюты экспортерами.
Читайте такжеРоссийский рубль ускорил падение из-за дешевой нефти
Как сообщал УНИАН, эксперты предсказывают дефицит валюты в России уже в ближайшее время.