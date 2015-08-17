60% россиян считают обвалившийся рубль лучшим средством для сбережения

По данным всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), опубликованного в понедельник, 17 августа, 60% россиян предпочли бы хранить сбережения на рублевых вкладах. Во время прошлого кризиса эта доля была ниже: в 2008 году такие вложения в рубли предпочитали 55% населения. Минимальное значение (50%) исследователи зафиксировали в 2010 году, пишет РБК.

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Выбор в пользу валютных счетов сейчас готовы сделать только 10% опрошенных. В 2008 году валютные вклады предпочитали рублевым 12% населения. Похожая ситуация и с наличными: сегодня валюту как сбережение рассматривают лишь 11% опрошенных агентством НАФИ.

Результаты НАФИ в целом совпадают с результатами последнего исследования компании Synovate Comcon, проведенного в июле этого года. По сравнению с прошлым кризисом значительно снизилась доля тех, кто меняет рубли на валюту. В июле 2009 года (в разгар прошлого кризиса) конвертацией заработанных или накопленных рублей в валюту занимались 24% опрошенных. Бум обменных операций во время текущего кризиса пришелся на июль 2014 года.

Перепуганные первым обвалом рубля в марте прошлого года из-за конфликта в Украине россияне стали чаще покупать валюту. Но и тогда число респондентов, старавшихся купить доллары или евро, составило лишь 16%. К июлю 2015 года, несмотря на вновь начавшееся падение рубля (только в июле он потерял 6% стоимости к доллару), этот показатель упал и вовсе до 14%.

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По данным Центрального банка на 1 июля 2015 года, доля вкладов в рублях в 30 крупнейших банках составила 74%, доля вкладов в иностранной валюте и драгметаллах — 26%. С начала года этот показатель практически не изменился.