Розничная торговля в январе-июле снизилась на 24%

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-июле 2015 года снизился на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 559,874 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 82,8% и 70,7%, до 4,7 млрд грн и 19,1 млрд грн соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота за 7 месяцев года наблюдалось во Львовской (на 11,7%, до 31,3 млрд грн), Тернопольской (на 12,6%, до 11 млрд грн), и Житомирской (на 12,7%, до 15,9 млрд грн) областях.

При этом розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,8% - до 86,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2015 года снизился на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 468,767 млрд грн.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.