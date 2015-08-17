Bloomberg прогнозирует резкое падение выручки крупнейших компаний России

По оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, рублевая выручка 50 компаний из индекса ММВБ в ближайшие 12 месяцев упадет на 17%, а валютная — на 25%. При этом за тот же период на 2,5% вырастут продажи российских компаний, чьи акции торгуются на американском фондовом рынке и входят в индекс Standard & Poor’s 500.

Индекс ММВБ вырос на 23% с начала 2015 года. В январе его рост в годовом исчислении составит 31%, но в течение 2016 года он вырастет только на 13%, считают опрошенные Bloomberg аналитики, передает РБК.

Эксперты также увеличили прогноз по спаду российской экономики в текущем году и полагают, что ее рост возобновится не ранее второго квартала 2016 года. В среднем оценки 40 аналитиков свидетельствуют о том, что ВВП России в 2015 году, вероятно, сократится на 3,6%, а в 2016 году вырастет на 0,5%.

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За первое десятилетие XXI века экономика России росла со средней скоростью 5,6% в год, напоминает Bloomberg. За последние три месяца рубль ослаб на 23%. По оценке Банка России, если нефть будет стоить $60 за баррель в 2016 году, то ВВП сократится на 1,2%. Нефть марки Brent в понедельник, 17 августа, торговалась на электронной бирже ICE в Лондоне в диапазоне $48,36–49,3 за баррель.

По информации Bloomberg, падение продаж у российских компаний будет крупнейшим среди стран БРИК. В Бразилии и Индии также ожидается спад, а в Китае — умеренный рост по этому показателю.