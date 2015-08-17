Der Spiegel: Безудержный переход в следующий кризис

Об этом сообщает Хенрик Мюллер в статье под названием «Безудержный переход в следующий кризис», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Когда в 2008 году разразился кризис, арсенал экономической политики был заполнен средствами. Процентные ставки были относительно высокими, госдолг – низким, нефть и сырье – дорогими. Другими словами: после банкротства Lehman, в борьбе против кризиса в распоряжении правительства и центральных банков было достаточно средств.

Совсем иначе выглядит ситуация сегодня. Процентные ставки уже на нуле, многие государства по-прежнему находятся на грани банкротства. Нефть и другие сырьевые товары дешевые. Другими словами: если текущий глобальный экономический спад обострится, правительствам и центральным банкам вряд ли будет что этому противопоставить.

Приготовьтесь к сложной фазе – включая внутренние и международные конфликты!

Насколько шатким является сейчас положение, показали на прошлой неделе нервные реакции на биржах. Девальвация китайского юаня вызвала шок во всем мире. Поскольку очень вероятно, что положение экономики Китая еще хуже, чем показывают и без того отрезвляющие официальные цифры Пекина.

Что произойдет, когда наступит следующий кризис?

Многие крупные развивающиеся страны, наиболее мощные двигатели мировой экономики в последние годы, окажутся в затруднительном положении. В России и Бразилии сокращается благосостояние. Китай больше не может достичь своих целей роста, в то время как экономический климат ухудшается по всей Азии, как установил Институт IFO на прошлой неделе.

В странах с развитой экономикой, динамика остается хрупкой. Экономика Японии в последнем квартале снова сократились; в понедельник появятся новые цифры из Токио. Еврозона с трудом продвигается вперед (в четверг Афины должны выплатить деньги Европейскому центральному банку (ЕЦБ); в среду нужно следить за предстоящим голосованием Бундестага по поводу нового пакета для Греции). Хотя подъём США кажется относительно устойчивым, но по сравнению с предыдущими циклами, он довольно скудный.

В таком нестабильном положении, вероятно, нужен только сравнительно небольшой толчок, чтобы спровоцировать следующий кризис. И что произойдет потом?

До последнего кризиса в 2008 году, который начался с банкротства Lehman, государственные финансы были в относительном порядке. В докризисном 2007 году, страны ОЭСР установили умеренный средний бюджетный дефицит в 1,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП). Некоторые страны, такие как Ирландия и Испания, которые позже особенно сильно от этого пострадали, даже достигли профицита. В США и Великобритания были дефициты 3-4 процента от ВВП. Но, учитывая уровень задолженности в 50 процентов (Великобритания), 64 процента (США) и 72 процента (еврозона) от ВВП, это вряд ли принесло кому-то головную боль. Только в трех странах - Японии, Италии и Греции - долг в 2007 году превысил 100 процентов.

Бурный рост государственных долгов

Когда затем разразился кризис, правительства не экономили больших налоговых поступлений, а учредили масштабные программы стимулирования экономики и спасения банков. В результате, государственные долги буквально «взорвались»: В США и Великобритании, с 2007 года по отношению к ВВП они выросли почти в два раза, примерно на 110 процентов. По данным ОЭСР, еще выше долг в Италии (160 процентов), Португалии (148 процентов), Франции (122 процентов) и, тем более, в Японии (230 процентов). Поскольку многим государствам грозит банкротство, им не остается ничего другого, кроме как копить деньги перед следующим кризисом и, тем самым его усугублять – как это приходилось делать в Греции в последние годы.

Центральные банки могут помочь только в ограниченной степени. В 2007 году краткосрочные ставки составляли 4,3 процента (еврозона), 5,3 процента (США) и 6 процентов (Великобритания). К 2009 году центральные банки снизили ставки к нулевой линии. Когда это не сработало, американцы и британцы также понизили долгосрочные процентные ставки, покупая облигации ("количественное смягчение"). С этого года ЕЦБ выбрал тот же путь.

Больше никаких возможностей, нигде. Ни фискальная, ни процентная политика не может почти ничего сделать с новым спадом.

Это относится также и к развивающимся рынкам: Россия и Бразилия стремятся обеспечить свою платежеспособность. Даже Саудовская Аравия вынуждена брать кредиты за рубежом. Китай с 2008 года в качестве антикризисной меры раздувал огромный пузырь рынка капитала и теперь страдает из-за одного из самых высоких уровней долга в частном секторе среди всех развивающихся рынков. Серьезные трудности, с которыми сталкивается Народная Республика, были видны уже давно.

Когда наступит следующая глобальная рецессия, нужно опасаться следующего:

Центральные банки откажутся от всей оставшейся сдержанности и полномасштабно поддержат правительственные программы стимулирования экономики путем покупки государственных облигаций – прежде всего, так поступит Япония.



Германия окажется под огромным давлением, чтобы повысить мировой спрос. Ведь она – единственная крупная западная страна, которая все еще обладает значительными финансовыми возможностями (задолженность в настоящее время ниже 80 процентов).



Необходимо будет прибегнуть к протекционистским мерам. Сценарий валютной войны стал более вероятным, после недавнего обесценивания юаня. Начали эту опасную игру, кстати, европейцы в прошлом году. Но это не стало условием для превышения экспорта над импортом для каждой страны.

В лучшем случае, нынешние признаки кризиса могут оказаться несущественным спадом конъюнктуры. Тогда остается некоторое время, чтобы нормализовать экономическую политику – и, таким образом, снова пополнить арсенал.

Важнейшие экономические события ближайшей недели

Понедельник

Токио – абэномика подвергается испытанию – премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет стимулировать экономику всеми средствами. Сейчас появится первая оценка экономического роста во втором квартале, прогнозы указывают на сокращение.

Вторник

Берлин – низкая цена, мало дождя – Во времена дешевых сельскохозяйственных товаров – биржевая цена на пшеницу снизилась почти вдвое в течение трех лет, - подвел итог урожая зерна в 2015 году Союз немецких фермеров.

Среда

Вашингтон – Федеральная резервная система в центре внимания – новые цифры инфляции и публикация протокола последнего заседания ФРС усугубляют вопрос о том, стоит ли вообще рассчитывать на повышение процентных ставок в ближайшее время. Это был бы первый случай с 2007 года.

Четверг

Афины / Франкфурт – день выплат – Греция должна погасить ЕЦБ облигации на сумму около 3,5 млрд евро.

Пятница

Нюрнберг / Брюссель – голосование! - Обновление потребительского климата в Германии и еврозоны в целом.

Воскресенье

Берлин – сюрпризы – Объясняются два великана немецкой политики: летние интервью с лидером СДПГ Зигмаром Габриэлем (на «Первом») и главой ХСС Хорстом Зеехофером (на телеканале ZDF).