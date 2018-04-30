Замминистра соцполитики: Система льгот в Украине будет изменена

Последнее время премьер-министр Украины Арсений Яценюк обращает особое внимание на процесс предоставления субсидий. Низкие показатели в отдельных областях вызвали у него бурную реакцию. В ходе заседания Антикризисного энергетического штаба он назвал срыв программы оформления субсидий «саботажем и диверсией». И не зря, ведь в свете предстоящих выборов это - мина замедленного действия. Между тем, в Министерстве социальной политики, которое в первую очередь несет ответственность за реализацию программ поддержки населения, беспокойство Яценюка не разделяют. В интервью УНИАН заместитель министра социальной политики Василий Шевченко сказал, что с субсидиями все идет по плану, а «саботаж и диверсия» - не что иное, как небольшие проблемы с программным обеспечением. Своей вины в этом ведомство не видит. Кроме того, Шевченко пояснил, когда субсидия поглощает льготу и что ждет льготников в ближайшее время.

Василий Васильевич, как сейчас идет процесс предоставления субсидий. Сколько семей уже ее оформили, сколько ожидают рассмотрения заявлений?

На сегодняшний день процесс предоставления субсидий проходит в обычном режиме. По состоянию на 31 июля, назначено 1 млн 925 тыс. субсидий. Учтены и те люди, которые получали субсидии в прошлом году, и те, кто оформил сейчас. У нас также значительное количество субсидий в обработке - до 500 тыс., на последнее заседание правительства.

В некоторых областях, в частности, в Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской, зафиксировано проседание программы предоставления субсидий. Министр Розенко поручил местным властям до середины августа рассмотреть все 500 тыс. заявлений, которые на данный момент находятся на обработке.

Это - реальные сроки, учитывая низкие темпы оформления субсидий в названных областях?

В данном случае вопрос касается не только непосредственной выдачи субсидий, но и технической стороны процесса. Фактически управлениям социальной защиты предоставляется 10 дней на оформление субсидий с того момента, как они получат всю необходимую информацию. Данные о стоимости жилищно-коммунальных услуг во многих случаях сложно получать вовремя, и поэтому происходят задержки. На коллегии министерства Розенко обращал внимание Арсения Петровича на необходимость поручить соответствующим предприятиям жилищно-коммунального сектора вовремя предоставлять информацию, чтобы управления социальной защиты имели необходимые исходные данные и четко могли понимать, какую субсидию начислять. Это - небольшие проблемы, с которыми сталкиваются управления и которые сейчас удается решать. В процессе, думаю, что все конфликтные вопросы будут сняты.

В неудовлетворительных показателях выполнения программы предоставления субсидий в названных областях премьер-министр обвинил местную власть. Как она объясняет отставание?

Есть много текущих причин. Например, достаточно устаревшее программное обеспечение. В этом вопросе выбор был за руководителем: оставлять то, с которым люди привыкли работать, или ставить новее, для которого потребуется переобучение. Такие случаи играли роль. Еще одна проблема - количество работников управлений социальной защиты. Люди не очень хотят идти на достаточно невысокую заработную плату в социальном секторе, особенно в крупных городах. Мы обращали внимание местных общин на обеспечение необходимого количества работников и такой зарплаты для них, чтобы люди были заинтересованы работать и предоставлять соответствующий уровень сервиса.

Премьер обратился в СБУ и Генпрокуратуру с просьбой расследовать причины срыва программы предоставления субсидий в названных областях, поскольку считает это - диверсией против граждан. Вы согласны с такой точкой зрения?

Подготовка субсидий - общегосударственная проблема. Сегодня мы выходим на тот тип отношений, когда государство помогает социально незащищенным слоям населения. Есть объективные причины задержек, которые, по нашему опыту, можно устранять достаточно быстро. А есть причины субъективные, как недостаточное внимание или, возможно, нежелание работать. Думаю, что соответствующее обращение премьер-министра касается как раз ситуации, когда необходимо обратить внимание на эту важнейшую государственную программу. Упрощая механизмы работы с людьми, мы отрабатываем доверие или недоверие граждан. И такое затягивание приводит к сомнениям со стороны граждан: а, может, им не удастся. В данном случае имелась в виду такая ситуация.

То есть, все-таки имела место субъективная составляющая как недостаток внимания к процессу предоставления субсидий со стороны руководства указанных областей?

Чтобы это было системно, то нет. Больше это касается недостаточного внимания или низкого профессионализма людей, которые непосредственно работают на местах. В случае с субсидиями львиная доля работы выполняется на районном уровне. И на этом уровне как раз местные власти должны быть больше всех заинтересованы в том, чтобы предоставлять субсидии населению. Но в некоторых случаях наблюдаем инертность системы. Она не всегда быстро перестраивается в сервисную службу и остается местом, где человек должен 10 раз унижаться перед тем, как получить соответствующую скидку. То есть, во многих случаях даже главная роль - это отношение к человеку, который пришел за помощью к государству, одно невежливое слово может нанести больше вреда, чем неправильно начисленная субсидия.

Правительство приняло протокольное решение о персональной ответственности руководства Одесской, Харьковской, Черновицкой и Закарпатской областей за низкие показатели предоставления субсидий. Означает ли это, что к губернаторам будут применены санкции? Какие?

Персональная ответственность - это форма государственного управления той системой, которую мы имеем. Это - обращение внимания со стороны общества на руководителей. Я не думаю, что им комфортно сейчас слушать, что у них плохие показатели. Такое обращение внимания может вызвать общественное давление на принятие решений. Я посещал лично несколько регионов. В одном все работает практически идеально, высокий уровень сервиса, а в другом - прямо противоположная ситуация. Мы видим, что параллельно с Харьковской областью, например, есть Днепропетровская, где работает быстро то, что в Харьковской не работает. Люди стараются организовать процесс, но эффективность у них ниже, что порождает очереди и недовольство. Мы общаемся с руководителями, просим взаимно обмениваться опытом в предоставлении субсидий и в отношении к людям, которые нуждаются в поддержке сейчас.

По данным Госстата, за полгода 1,4 млн семей получили 376 млн гривен в качестве субсидий. В госбюджете на субсидии в 2015 году предусмотрено 24,5 млрд грн. Украинцы, действительно, получат за следующие полгода в качестве частичной компенсации потребленных услуг в 80 раз больше, чем за первое полугодие?

В сумме, которую вы назвали, не учтены выплаты, которые были осуществлены в отопительный период в начале года. Основные выплаты, как мы предполагаем, будут осуществлены в период, который начнется осенью. Мы сейчас находимся в зависимости от цены на газ и от скорости создания конкурентных условий на энергорынке. Успех будет зависеть от того, сколько у нас появится новых поставщиков энергоносителей и как эта конкуренция будет развиваться и регулировать цены. Сумма 24,5 млрд грн была заложена изменениями в бюджет с расчетом, что это будет 3-4 млн человек, которые нуждаются в поддержке.

Превышение очень значительное. Что еще закладывалось в эти 24,5 млрд грн?

Эта сумма закладывалась с учетом непредвиденных ситуаций, чтобы бюджет имел возможность при необходимости доплатить. Впрочем, уверенности, что вся сумма будет использована, нет. Избыток средств закладывался, в том числе, чтобы граждане не сомневались, что резерв средств есть и все, кто обратится, получат субсидию.

Есть ли возможность для бюджета сэкономить на субсидиях при нынешней цене на энергоносители?

Аналитически можно сказать, что при нынешней цене на энергоносители все средства не будут использованы. Но если цены на мировых рынках энергоносителей будут колебаться, то, соответственно, будут колебаться и расходы. Идет много дискуссий о демонополизации рынка поставок газа и других энергоносителей. На демонополизацию требуется некоторое время, потому что это - новые условия, новые поставщики. Кроме того, экономическая ситуация в стране зависит от того, что мы находимся фактически в состоянии войны. Это - факторы, которые прогнозировать сегодня достаточно сложно, как и сказать, какая будет цена. Если сохранится тенденция падения цен на энергоносители, то, конечно, столько средств не понадобится. Если мы получаем другую ситуацию на рынке энергоносителей, то, соответственно, средства будут нужны.

Кабмин только в июле отменил норму о внесении размера дохода в декларацию для получения жилищной субсидии, которая вносила массу проблем в оформление помощи. Теперь размер дохода определяется органами соцзащиты самостоятельно, путем получения необходимой информации от Фискальной службы и Пенсионного фонда. Почему это нельзя было сделать сразу, при старте программы – еще в мае?

На 1 мая система обмена информацией была готова. Однако в начале это была система обмена данными оффлайн, то есть, с задержкой, а теперь мы вводим систему онлайн, чтобы фактически доступ был моментальным. Система оффлайн была недостаточно комфортная. Как вы помните, было много недоразумений по поводу того, почему мы требовали указывать доходы людей в декларациях. Появилось мнение, что государство хочет знать, какие доходы получает человек для того, чтобы потом их облагать налогами. В результате мы получили большое количество ошибок при заполнении. Люди не знали, сколько они доходов получили, и вынуждены были идти в налоговую за справками. Это создавало дополнительные очереди в уже упрощенной нами системе. В результате, мы отказались от этого. Человек должен просто указать, где он получил доход, а мы самостоятельно его проверяем через ГФС и через Пенсионный фонд.

Не нарушает такой обмен данными нормы закона о защите персональной информации?

Чтобы обратиться за предоставлением субсидии, вы подаете заявление, в котором просите обработать вашу персональную информацию. Оно является основанием для нас и органов ГФС обмениваться этой информацией и использовать ее для анализа исключительно доходов граждан.

Правительство отменило штрафы за недостоверные данные в декларациях на получение субсидии. Будет ли это нововведение касаться тех людей, которые получили субсидию еще по старым нормам?

Не будет. Действительно, на начальном этапе, чтобы обезопасить себя от мошенников, мы устанавливали двойной тариф. В результате многие люди начали волноваться, что могут недостоверно указать доход и затем быть оштрафованы. Наши граждане не научились декларировать, не научились считать свой доход. Страх быть оштрафованным - еще одна причина, почему они пошли стоять в налоговой в очередях на получение справки. Мы сняли это ограничение, чтобы не обременять людям жизнь и ограничились той информацией, которую мы самостоятельно можем получить через государственные структуры.

С начала июля около 20% льготников потеряли свои привилегии. Это - 960000 человек, по оценкам министерства. Объясните, с чем было связано данное решение правительства?

Это - не совсем отмена льгот. До введения новой процедуры получения субсидии людям достаточно комфортно было пользоваться льготами, так как они предоставляли как раз ту возможность, которую сейчас предоставляют субсидии. Если в семье доход превысил 1710 грн на одного человека, то она может обратиться и получить субсидию по гораздо более простой процедуре, так как процедура получения льгот сейчас при сравнении с предоставлением субсидий является достаточно громоздкой. Кроме того, когда вы посмотрите, как предоставляется льгота на метры жилой площади, то увидите, что по субсидиям условия значительно лучше. Простота оформления, лучшие условия, постоянное воздействие - такой подход.

Министерство планирует в автоматическом режиме перевести этих людей на субсидии?

Не в автоматическом. В данном случае человек сам принимает решение. То есть, он имеет возможность, ему разъясняют, какая ситуация и какая процедура. Я лично проверял несколько случаев - гораздо эффективнее пользоваться субсидиями.

Если человек имеет льготу, он может получить еще и субсидию?

Он имеет право и на льготу, и на субсидию. Просто субсидия фактически поглощает льготу. Можно обратиться за субсидией и по льготе, но только чтобы усложнить себе жизнь. Все эти изменения не касаются инвалидов ни одной группы и чернобыльцев. Это касается тех категорий населения, где льготы были условными. Вообще, сама система льгот была прописана еще в советские времена и является достаточно условной, и во многих случаях не соответствует сегодняшнему дню. Фактически декларируются льготы, которые человек не получает. Например, вступление в жилищные кооперативы, которых не существует, или получение чего-то вне очереди или в первую очередь. Это ведь подразумевает само наличие очереди, что недопустимо в развитом обществе. Одним словом, из всех видов льгот, реально работающих только несколько: ЖКХ, проезд и компенсация на отдельные медпрепараты.

Вы планируете полностью реформировать систему льгот?

Сто процентов - это надо реформировать. В сельской местности, где много пенсионеров, автобусы, где все пассажиры - льготники, как правило, просто отменяют. Они не могут ездить без горючего, а это значит, что из того села уже нельзя проехать ни на каком транспорте, кроме такси, и то, если оно туда ездит. Эта система нуждается в реформировании, чтобы любая льгота, которая предоставляется, была наполнена реальными деньгами. У наших соседей все льготы давно монетизированы. Сейчас мы находимся в дискуссии.

Определилось ли министерство, как в Украине будет проходить монетизация льгот?

Монетизация разделена на несколько составляющих. Там, где ситуация контролируется, как по субсидиям, это уже фактически происходит. Большим вопросом остается проезд. Сейчас идут дискуссии по поводу внедрения Social ID, что фактически позволит учитывать человека как льготника. Человек будет иметь карточку, на которую будет получать средства. Но, к сожалению, такие системы сложны информационно и технологически. Создание концепции займет у нас много времени. Кроме того, сейчас происходит административно-территориальная реформа, создаются новые органы местных советов. Сейчас дискутируется, какая будет социальная вертикаль. Если эти функции будут переданы на места, то тогда это будут местные Social ID. Если эта вертикаль сохранится, то услуги будут предоставляться из центра. В мире - как один тип системы, так и другой. Наши коллеги из других стран это делали десятилетиями, но делали добросовестно, имея те же проблемы. Мы обязаны это сделать намного быстрее.

Алина Зименко (УНИАН)