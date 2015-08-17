Нацбанк урегулировал механизм возврата срочных депозитов

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление от 12 августа №520, которым регулятор внес изменения в Положение о порядке осуществления банками Украины вкладных (депозитных) операций с юридическими и физическими лицами.

В частности, Нацбанк в своем постановлении продублировал нормы закона, согласно которым клиенты банка могут получать срочные вклады и начисленные по ним проценты досрочно в случае, если это предусмотрено условиями договора с банком.

Одновременно регулятор исключил из своего положения нормы о разделе сберегательных (депозитных) сертификатов на купонные, бескупонные и процентные, поскольку они не согласуются с определенным в законе порядком возврата срочного вклада и процентов.

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Как сообщал УНИАН, с 18 июня в Украине действует закон, разрешающий банкам не возвращать досрочно депозиты, размещенные на определенный срок, но одновременно предусматривающий безусловное требование к банкам по вкладам до востребования выдавать средства по первому требованию вкладчика.

Согласно разъяснениям Национального банка Украины, закон касается только новых договоров с банками, заключенных после вступления его в силу.