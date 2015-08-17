Минфин намерен переписать Налоговый кодекс более чем на 50%

Об этом заявила заместитель министра финансов Елена Макеева в видеообращении, размещённом на ее странице в социальной сети Facebook.

«В настоящее время мы проводим ревизию абсолютно всех статей действующего Налогового кодекса и формируем список статей, которые подлежат пересмотру и уточнению. Даже без изменений правил и налоговых ставок исправлять нужно больше 50% текста кодекса», - сказала Макеева.

По ее словам, большинство экспертов согласны, что целесообразно принять новый Налоговый кодекс, поскольку внесение отдельных правок и уточнений в каждую статью кодекса может привести к росту неопределенности и ошибок.

«Основная проблема налоговой сферы в нашей стране – это проблема администрирования налогов. Проблема дотошных проверяющих, которые свободно трактуют налоговые правила и безосновательно доначисляют налоги и штрафы. Если налоговые правила будут четко и ясно прописаны в одном документе, это поможет остановить произвол налоговиков. А это будет означать экономию времени, средств и сил украинского бизнеса», - пояснила Макеева.

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Она отметила, что этого хотел и сам бизнес. «По результатам общения Министерства финансов с представителями разных отраслей экономики Украины, бизнес хочет простых, справедливых и понятных правил игры», - сказала Макеева.

Она также пояснила, что в рамках доработки Налогового кодекса Минфин работает над его упрощением – улучшением налоговых правил и терминологии, повышением ясности – исправлением всех существующих в кодексе ошибок, исключением двойных трактовок и неопределенностей, а также справедливостью – едиными правилами для всех, исключением неправомерных льгот и поиском баланса интересов бизнеса и государства.

Как сообщал УНИАН, Минфин намерен в сентябре подать в Верховную Раду проект изменений в Налоговой кодекс, которые должны заработать уже в 2016 году. Основными целями преобразований в правительстве назвали прозрачность и простоту уплаты налогов.