Яценюк поручил ГФС сократить налоговый долг субъектов предпринимательства перед бюджетом

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову принять необходимые меры для сокращения налогового долга субъектов предпринимательства перед государственным бюджетом, сумма которого достигла 55 миллиардов гривень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом он сказал в ходе встречи с Насировым.

"Налоговый долг всех субъектов предпринимательства перед государственным бюджетом составляет 55 миллиардов гривень, - цитирует пресс-служба Яценюка. – Однако реструктуризация задолженности возможна только в отношении тех компаний, которые способны погасить долги и переживают временный кризис ликвидности. Реструктуризация возможна в случае уплаты 36% годовых по реструктуризированному налоговому долгу при условии четкого графика погашения платежей и обязательного наложения налогового залога на активы налогоплательщика вплоть до момента выплаты всех обязательных бюджетных платежей".

При этом премьер подчеркнул, что все долговые операции должны осуществляться в строгом соответствии с законом.

Кроме того, Яценюк поручил главе ГФС встретиться с крупнейшими должниками и донести им позицию правительства.

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Как сообщал УНИАН, по данным ГФС, доходы сводного бюджета за январь-июль 2015 года составили 312,6 миллиарда гривень, что на 78 миллиардов гривень, или на 33,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В разрезе основных платежей в январе-июле 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 37,4%, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 21,6%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 37,4%, рентной плате за пользование недрами - на 58,4%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,7 раза, части чистой прибыли (дохода) - в 2,9 раза, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 43%.

С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 33,5 миллиардов гривень налога на добавленную стоимость.

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 102,1 миллиарда гривень.

Согласно госбюджету на 2015 год, более трети налоговых поступлений в текущем году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 миллиарда гривень при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 миллиарда гривень. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 миллиардов гривень. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 миллиарда гривень.