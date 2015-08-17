Нардеп предлагает активистам взять ГЭЦ МОЗ под общественный контроль

Заангажированность или независимость руководителя Государственного экспертного центра необходимо устанавливать по результатам его работы.

"Почему бы активистам не направить сюда общественный контроль, чтобы избежать голословных заявлений? Лоббирование его с моей стороны исключено", - сказал нардеп Глеб Загорий в ответ на информацию, распространенную Центром противодействия коррупции и БФ "Пациенты Украины" о том, что назначенный на должность руководителя Государственного экспертного центра МОЗ Иван Бавыкин является ставленником Загория как его бывший помощник.

"В феврале я пригласил его как эксперта стать моим помощником в разработке нового законодательства для повышения оперативности госзакупок бесплатных жизненно необходимых пациентам медикаментов и экономии бюджетных средств. Сделал я это, заметьте, официально. Когда разработанные рабочей группой проекты (прим. ред. - № 269-VIII и № 332-VIII) стали законами и была апробирована их работа, уже в начале июля Бавыкин с должности помощника был освобожден. Чем он занялся дальше – мне не известно", - заявил нардеп.