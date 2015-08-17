Фонд гарантирования отложил начало выплат вкладчикам банка "Национальный кредит" на неопределенное время

Как сообщается на сайте фонда, начало выплат откладывается в связи с необходимостью внесения уточнений в реестр вкладчиков банка «Национальный кредит». Фонд обещает сообщить о времени и порядке выплат дополнительно.

В то же время, входящий в группу крупнейших по активам «Альфа-Банк» (Украина) заявил, что он будет проводить выплаты вкладчикам банка «Национальный кредит» через свои учреждения. «О периоде проведения выплат «Альфа-Банк» (Украина) сообщит дополнительно. Банк будет проводить выплаты средств вкладчикам по договорам, срок действия которых закончился до 8 июня 2015 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие и карточные счета)», - говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк 5 июня признал банк «Национальный кредит» неплатежеспособным, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в банк временную администрацию.

6 июля Фонд гарантирования сменил временного администратора фонда, назначив Виталия Паламарчука вместо Дмитрия Онищука, отстраненного от должности решением исполнительной дирекции фонда.

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29 июля входящий в группу небольших финучреждений по активам «Коммерческий индустриальный банк» (КИБ), принадлежащий основателю международной группы TRUSTCOR Юрию Сидоренко, заявил о намерениях открыть 17 отделений на базе оборудования неплатежеспособного банка «Национальный кредит». По информации КИБ, он получил подтверждение от Фонда гарантирования о возможности аренды банковского оборудования в 17 из 54 отделений банка «Национальный кредит».

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Банк «Национальный кредит» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. По информации на сайте банка, его основным владельцем является Андрей Онистрат (53,2128% акций).