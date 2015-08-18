Минфин предлагает внедрить поэтапное повышение ставок акцизов и их ежегодную индексацию

Об этом говорится в презентационных материалах Минфина, подготовленных к широкому общественному обсуждению.

«Предлагается улучшить формулировки 15 статей Налогового кодекса, ввести автоматическую ежегодную индексацию акцизных ставок, выраженных в гривне, а также консолидировать положения о налогообложении нефтепродуктов и других веществ, которые используются в химической промышленности» - говорится в материалах Минфина.

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Кроме того, Минфин предлагает ввести акцизную накладную в качестве инструмента контроля за оборотом подакцизных товаров, изменить механизм расчета и взимания акциза с нефтепродуктов, упразднить акциз для сырья, которое импортируется для изготовления готовой продукции или другого подакцизного сырья, а также акциз для табачных отходов, которые утилизируются.

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Как сообщал УНИАН, Минфин к сентябрю готовит новую редакцию Налогового кодекса в рамках налоговой реформы, предусмотренной планом преобразований, утвержденным основным кредитором страны Международным валютным фондом.

Согласно закону о госбюджете на 2015 год, общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн.