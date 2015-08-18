Нацбанк опустил официальный курс гривни ниже 22 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2201.8809 (17 августа – 2175.7665)

100 EUR – 2444.0878 (17 августа – 2430.5488)

10 RUR – 3.3615 (17 августа – 3.3506)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,15/22,35 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5500/24,7700 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3380/0,3410 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0188 грн/долл., к этому часу было заключено 493 сделки на сумму 341,26 млн долл.