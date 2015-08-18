МВФ оценил общий мировой долг в $59,7 триллиона: на долю США приходится 29%

На долю США приходится 29,05%, или $13,91 трлн, общемирового государственного долга, передает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Visual Capitalist, который приводит данные Международного валютного фонда (МВФ).

Общий мировой долг оценивается МВФ в $59,7 трлн. Госдолг США превышает ВВП страны на 3,4%, при этом на долю США приходится 29,1% мировой экономики. На втором месте Япония, на которую приходится 19,99% госдолга, или $11,93 трлн, при этом Япония — это только 6,18% мировой экономики.

Читайте такжеУкраина оказалась на третьем месте в рейтинге стран, близких к дефолтуНа долю Китая приходится 13,9% мировой экономики, а госдолг КНР составляет только 6,25%, или $3,73 трлн.

На долю России приходится только 0,49% мирового государственного долга, или $292,5 млрд.

На долю США, Японии и Европы в общей сложности приходится 75% мирового государственного долга.

Как сообщал УНИАН, общий госдолг Украины составляет около 70 миллиардов долларов (без гарантированного долга), из них порядка 40 миллиардов долларов — внешний долг. По оценке НБУ, в Украине государственный и гарантированный государством долг в 2015 году достигнет 95% ВВП.