В Кремле признали, что не могут поддержать рубль – резервов не хватает

Текущий уровень валютных резервов РФ не позволяет денежным властям проводить интервенции для поддержания курса рубля, в нынешней ситуации единственным рычагом влияния Банка России на рубль является ключевая ставка, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

"В чем сложность сегодняшней ситуации? Первый момент — у нас рубль сегодня находится в плавающем состоянии. И у нас сейчас уже нет тех золотовалютных резервов или валютных резервов, которые мы могли использовать для поддержки рубля в 2013 году", — сказал Белоусов, выступая на форуме "Территория смыслов" на Клязьме.

Он напомнил, что в настоящее время размер валютных резервов (без золота) составляет чуть более 300 миллиардов долларов. "Но из этих 300 миллиардов долларов больше 120 миллиардов долларов приходится на запасы правительства — это Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, которые хранятся в валютной форме", — пояснил Белоусов.

По его словам, оставшейся части резервов хватит, примерно, на 9 месяцев товарного импорта или, примерно, на полгода импорта товаров и услуг. "Это, на самом деле, минимальная планка, которая считается в мире естественной границей", — подчеркнул помощник президента.

"Поэтому когда (глава ЦБ Эльвира — ред.) Набиуллина говорила о том, что ЦБ будет пополнять резервы — это было вполне оправданное заявление, связанное с их состоянием, которое может оценить любой инвестор", — считает он. В то же время, добавил Белоусов, рубль находится в плавающем состоянии и ЦБ имеет ограниченные возможности, чтобы влиять на него через валютные интервенции. "Поэтому остается в руках ЦБ другой рычаг — ключевая ставка, с помощью которой ЦБ может влиять на стоимость денег в экономике", — отметил он.

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Набиуллина в начале июня заявила, что регулятор оценивает в качестве комфортного уровень международных резервов РФ в размере до 500 миллиардов долларов. По данным ЦБ, международные резервы РФ по состоянию на 7 августа составили 358 миллиардов долларов. По итогам 2014 года международные резервы РФ сократились в 1,3 раза — до 385,46 миллиарда долларов.