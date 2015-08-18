Россияне на фоне углубления кризиса стали втрое чаще обманывать банки

В России доля кредитных заявок, содержащих недостоверные данные о работодателе и доходе, в I полугодии 2015 года выросла в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 8% от общего количества попыток мошенничества до 24%, пишут "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

В ОКБ полученные показатели связывают с тем, что граждане чаще стали обращаться к различного рода «посредникам в получении кредита», которые за вознаграждение помогают подтвердить фиктивные доходы и занятость.

Читайте такжеВ Кремле признали, что не могут поддержать рубль – резервов не хватаетРост индивидуальных случаев мошенничества с указанием фиктивных данных о доходе и работодателе стал трендом 2015 года, говорят в ОКБ.

Как отметил гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский, в 2015 году наблюдается всплеск попыток мошенничества на кредитном рынке, что «характерно для периодов экономической нестабильности».

По словам аналитика инвестхолдинга «Финам» Антона Сороко, данная тенденция обусловлена рядом факторов. В их числе — переход части работодателей на «серые» схемы ради сохранения рентабельности, также сказалось падение реальных располагаемых доходов населения. Так, по данным Росстата, реальные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей с поправкой на инфляцию) в июне 2015 года упали в годовом выражении на 3,5% (за 2014 год — на 0,8%); правда, безработица по состоянию на июнь сократилась по отношению к пиковому уровню марта с 5,9 до 5,4%.