Предприятия зоны АТО задолжали бюджету 7 миллиардов налогов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

«По состоянию на 17 августа 2015 года общий налоговый долг субъектов предпринимательства перед государственным бюджетом составляет более 55 млрд грн, - сообщили в пресс-службе. – В том числе 7 млрд грн – в зоне АТО и 1,8 млрд грн – в АР Крым и Севастополе».

При этом в пресс-службе подчеркнули, что ГФС принимает все меры с целью погашения существующей задолженности.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил главе Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову принять необходимые меры для сокращения налогового долга субъектов предпринимательства перед государственным бюджетом, включая возможную реструктуризацию долгов. Однако реструктуризация задолженности, по словам Яценюка, возможна только в отношении тех компаний, которые способны погасить долги и переживают временный кризис ликвидности. Реструктуризация возможна в случае уплаты 36% годовых по реструктуризированному налоговому долгу при условии четкого графика погашения платежей и обязательного наложения налогового залога на активы налогоплательщика вплоть до момента выплаты всех обязательных бюджетных платежей.

При этом премьер подчеркнул, что все долговые операции должны осуществляться в строгом соответствии с законом.

Кроме того, Яценюк поручил главе ГФС встретиться с крупнейшими должниками и донести до них позицию правительства.

По данным ГФС, доходы сводного бюджета за январь-июль 2015 года составили 312,6 млрд грн, что на 78 млрд грн, или на 33,2%, больше, чем за аналогичный период прошлого года. В разрезе основных платежей в январе-июле 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 37,4%, налогу на добавленную стоимость с произведенных на территории Украины товаров (работ, услуг) - на 21,6%, акцизному налогу с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 37,4%, рентной плате за пользование недрами - на 58,4%, акцизному налогу с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров - в 8,7 раза, части чистой прибыли (дохода) - в 2,9 раза, сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности - на 43%.

С начала года плательщикам налогов на счета возмещено 33,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составило 102,1 млрд грн.

Согласно госбюджету на 2015 год, более трети налоговых поступлений в текущем году должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.