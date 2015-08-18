У Яресько рассказали, какие изменения в Налоговый кодекс помогут бороться с офшорами

Об этом говорится в презентационных материалах Минфина, подготовленных к широкому общественному обсуждению.

«Для крупного бизнеса предлагается упразднить специальные правила для биржевых товаров, для малого – упразднить требования по подготовке документации по трансфертному ценообразованию, - говорится в материалах Минфина. - Предлагается упростить требования к сравнительным операциям, к документации для услуг с низкой добавочной стоимостью, уточнить правила для низконалоговых юрисдикций и разрешить подавать документы в электронном виде».

Кроме того, Минфин предлагает разрешить компенсационную корректировку результатов деятельности по итогам года, но при этом снять финансовый порог для контролируемых операций и определить дополнительные требования к раскрытию информации для крупных компаний.

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Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании был разработан и принят во время президентства Виктора Януковича – в июне 2013 года.

Он предусматривал установление государственного контроля за формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и отменял возможность выведения прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения.

В средине мая 2014 года Верховная Рада по просьбе бизнеса перенесла дату сдачи отчетов по трансфертному ценообразованию с 1 мая на 1 сентября.

Одновременно Рада уменьшила штрафы за неподачу отчета о контролируемых операциях: с 5% с оборота до 100 размеров минимальных зарплат.

Кроме того, за ошибки и нарушения при расчете денежных обязательств, если они будут допущены по операциям за период с 1 сентября 2013 года до 31 декабря 2014 года, предусмотрен штраф в размере 1 гривни за каждое нарушение.

В середине июля текущего года Верховная Рада приняла еще один закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за операциями по трансфертному ценообразованию. В частности, новый закон устанавливает правило «вытянутой руки» для операций импорта и экспорта товаров, а также определяет требования к контролируемым операциям. Они следующие: годовой доход налогоплательщика от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета, должен превышать 50 млн грн (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год; объем хозяйственных операций налогоплательщика с каждым контрагентом, определенный по правилам бухгалтерского учета, должен превышать 5 млн грн (за вычетом косвенных налогов) за соответствующий налоговый (отчетный) год. Также закон устанавливает размер штрафов за нарушение правил ведения и отчетности операций - 300 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, или 1% суммы контролируемых операций.