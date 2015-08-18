Убытки 30 крупнейших госкомпаний Украины за год составили 100 миллиардов гривень

Убытки 30 крупнейших государственных компаний Украины в 2014 году составили порядка 100 миллиардов гривень, при этом объем выплаченных в государственный бюджет дивидендов составил только 1,2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, размещенных на сайте ведомства.

"В 2014 году 30 крупнейших государственных компаний перечислили в бюджет 1,2 миллиарда гривень в качестве дивидендов. При этом они получили из госбюджета 13 миллиардов гривень в форме субсидий и налоговых льгот, - сообщили в Минэкономразвития. – В то же время убытки предприятий составили 100 миллиардов гривень".

В этой связи, по мнению специалистов Минэкономразвития, приватизация госкомпаний будет одним из наиболее эффективных способов сократить убытки и расходы на субсидии и льготы и одновременно привлечь прямые инвестиции, разрушить коррупционные схемы и создать равные условия всем участникам рынка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ), как ключевой орган, осуществляющий приватизацию государственной собственности, планировал в июле-августе выставить на продажу пакеты акций ряда предприятий, а именно: 5% акций Одесского припортового завода, а также 25-процентные пакеты акций энергопредприятий "ДТЭК Днепроблэнерго", "ДТЭК Днепрэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "Киевэнерго". На сентябрь-декабрь запланирована дальнейшая приватизация Одесского припортового завода и ряда других энергообъектов. В частности, в сентябре ФГИУ рассчитывает продать 70% акций "Николаевоблэнерго", 70% акций "Хмельницкоблэнерго", 50,9% акций "Тернопольоблэнерго" и 99,9% акций Днепродзержинской ТЭЦ; в октябре – 65% акций "Харьковоблэнерго"; в ноябре – 94,9% акций Одесской ТЭЦ, 94,8% акций Херсонской ТЭЦ и 94,6% акций Одесского припортового завода; в декабре – 55,2% акций "Запорожьеоблэнерго". Кроме того, на сентябрь запланирована продажа 50% акций компании "Укрнафтопродукт", на октябрь – 25% акций Днепровского машиностроительного завода, на ноябрь – 95% акций предприятия "Днепрметрострой" и 50% акций машиностроительного объединения "Орион", а на декабрь – 94,9% акций предприятия "Сумыхимпром".

Как отмечают в правительстве, основная цель масштабной приватизации – привлечение инвестиций, преимущественно европейских и американских компаний. Для популяризации приватизационных возможностей правительство Украины рассчитывает провести специальные инвестиционные конференции. Одна из них уже прошла в Вашингтоне, на осень готовится конференция в Париже