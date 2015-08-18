Гривня "отвоевала" у доллара 5 копеек – на межбанке 22,30 за доллар

Во вторник, 18 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,17/22,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5530/24,6950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3360/0,3390 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,9208 грн/долл., к этому часу было заключено 35 сделок на сумму 18,91 млн долл.