Российский рубль упал до полугодового минимума – 73 за евро

Через час после открытия торгов на Московской бирже во вторник, 18 августа, курс евро достиг отметки 73 рубля. Последний раз на этом уровне европейская валюта торговалась в феврале 2015 года.

В 11:19 мск на торгах был зафиксирован локальный максимум — 73,05 руб. за евро, после чего цена откатилась в область более низких значений, передает РБК.

Курс доллара в ходе утренних торгов поднимался до уровня 65,90 руб.

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На торгах в Лондоне котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно снизились: утром за баррель Brent давали $48,44. Brent уже в течение нескольких дней торгуется вблизи январских минимумов — тогда на пике падения цена опускалась до $47,68 за баррель.

Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 18 августа 2015 года, составляет 65,5034 руб./долл., курс евро — 72,5712 руб./евро.