Российский рубль упал до полугодового минимума – 73 за евро
На Московской валютной бирже зафиксирован новый локальный максимум по евро: через час после начала торгов европейская валюта впервые с февраля достигла отметки 73 руб.
Через час после открытия торгов на Московской бирже во вторник, 18 августа, курс евро достиг отметки 73 рубля. Последний раз на этом уровне европейская валюта торговалась в феврале 2015 года.
В 11:19 мск на торгах был зафиксирован локальный максимум — 73,05 руб. за евро, после чего цена откатилась в область более низких значений, передает РБК.
Курс доллара в ходе утренних торгов поднимался до уровня 65,90 руб.
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На торгах в Лондоне котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent незначительно снизились: утром за баррель Brent давали $48,44. Brent уже в течение нескольких дней торгуется вблизи январских минимумов — тогда на пике падения цена опускалась до $47,68 за баррель.
Официальный курс доллара США к рублю, установленный Банком России с 18 августа 2015 года, составляет 65,5034 руб./долл., курс евро — 72,5712 руб./евро.