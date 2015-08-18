Мировая экономика еще пять лет не сможет выйти на докризисный уровень – Moody's

По оценкам аналитиков рейтингового агентства Moody's, экономика ведущих стран мира, которые входят в G20, не вернется к уровню 2008 года в течение следующих пяти лет.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на Bloomberg.

Совокупный рост производства в группе, в которую входят 19 наиболее экономически развитых стран, а также государства еврозоны, составит с 2015 по 2019 годы в среднем 3% в год. Это примерно на 0,5 процентного пункта ниже, чем темпы развития их экономик с 1997 по 2007 годы.

Среди факторов, которые сдерживают рост мировой экономики Moody's назвало затянувшееся замедление роста производительности труда, падение экономики Китая, неблагоприятные демографические тенденции и замедление доходов от торговли.

Аналитики агентства в этом году понизили прогноз роста экономики США, указав на более медленные, чем прогнозировалось, темпы восстановления во втором квартале.

При этом Moody's сохранило на прежнем уровне прогноз роста экономики стран G20 на 2015 год — на уровне 2,7%.

Агентство полагает, что восстановление экономики Соединенных Штатов и, в меньшей степени, еврозоны и Японии, будет компенсировано продолжающимся замедлением в КНР, низкими темпами роста или даже спадом в Латинской Америке и, скорее, стабилизацией, а не быстрым восстановлением экономики России.

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Как сообщал УНИАН, в России придумали, как "наказать" Fitch, Moody's и S&P за мусорный рейтинг. В частности, Центробанк РФ сможет лишать лицензии рейтинговые агентства, которые нарушили методологии присвоения рейтингов. Также агентства будут обязаны согласовывать свои методологии с Центробанком. На этом настаивает Совет Федерации в рамках рассмотрения Госдумой законопроекта "О деятельности рейтинговых агентств".