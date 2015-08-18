Der Spiegel: Списание долга, которое нельзя так называть

В своей статье «Списание долга, которое нельзя так называть», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, Флориан Дикманн пишет о том, что Греция получит списание задолженности.

Это установлено еще на выходных, когда Ангела Меркель на телевидении заявила: «Не будет никакого списания задолженности». Противоречие? Нет, потому что канцлер говорила о «свободе действий», которая существует в вопросе процентных ставок и сроков погашения кредитов Греции. С точно такими же словами выступило министерство финансов. Это списание задолженности, которое нельзя так называть.

Даже масштаб «свободы действий», кажется, уже определен. Министры финансов еврозоны обсуждали средний срок погашения в 60 лет, цитирует издание «Handelsblatt» инсайдера в ЕС. И вместо 10 лет, как планировалось прежде, Греции придется начать выплачивать проценты намного позже. У кого есть долги, по которым он не платит никаких процентов, и которые ему также не нужно отдавать, тот может чувствовать себя во многих отношениях так, будто у него вовсе нет никаких долгов.

Это можно назвать «легкой версией» списания задолженности, тайным списанием или списанием за закрытой дверью: то, что два ключевых игрока, канцлер и министерство финансов, буквально в эти выходные объявили об этом, хорошо в трех аспектах:

Во-первых, наконец-то, здравомыслие появилось также в общественной речи. Как бы сильно в последние недели не ссорились противники и сторонники антикризисной политики, в одном они согласились: Греция не может погасить свои долги - по крайней мере, не так, как было согласовано ранее, а также предусмотрено третьим пакетом помощи. Настаивать на этом не только бесполезно, но и вредно. Греция будет вынуждена в течение десятилетий следовать беспощадному курсу экономии, и даже не думать о столь необходимом экономическом росте. Списание задолженности, наконец, признает это.



Как именно оно будет реализовано – либо в качестве реального списания, когда формально будут сняты и списаны части долга, либо путем крайне длительных сроков погашения с низкими и отложенными процентами – в результате не имеет значения. Этого уже давно требует также МВФ.



Во-вторых, федеральное правительство объявило о сокращении задолженности в нужное время, а именно до принятия решения в парламенте в среду. Вполне возможно, что количество противников из рядов союза будет даже больше, чем ожидалось.



Хуже было бы, если бы заявление появилось после голосования. Парламент по праву чувствовал бы себя обманутым.



В-третьих, сложный и затратный «легкий» способ сокращения задолженности правильный: Да, это такая типичная для Европы формула компромисса, выведенная на переговорах технократов за закрытыми дверями. И, разумеется, это неслыханно, исключать списание и объявлять о нем в следующем предложении, как поступила канцлер.



В Германии, прежде всего, Союз будет утверждать, что Греции не спишут ни цента долга – в то время как Алексис Ципрас в предстоящей избирательной кампании снова и снова будет заявлять, что отвоевал у доноров сокращение долга.

Но если последние несколько месяцев сверхсложного противостояния между Афинами и Берлином чему-то и научили Европу в ее нынешнем положении, то этому: Если в конфликте все стороны не могут сохранить лицо, то никто не выиграет.

Поэтому жонглирование словами не является ни предосудительным, ни смешным. Это просто дипломатия.

По такому примеру, Европа работает более шести десятилетий – до тех пор, пока она не превратится в настоящий политический союз, она сможет работать только так.