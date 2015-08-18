Минфин работает над легализацией игорного бизнеса - Макеева

Об этом в эфире телеканала 24 сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева.

"Мы работаем над легализацией игорного бизнеса, но при условии, если он будет работать, как в цивилизованных странах. Поэтому мы сейчас пытаемся строить в этой области правильное законодательство. Также дополнительные деньги в бюджет — это борьба с контрабандой и предотвращение избежания от уплаты пошлин на границе", - заявила Макеева.

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Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов Украины по результатам продолжающейся ревизии статей действующего Налогового кодекса констатирует, что даже без изменений налоговых правил и ставок нужно исправлять более 50% текста кодекса, в связи с чем возможно его принятие в новой редакции.

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