План помощи Греции также одобрили Испания, Эстония и Австрия

В Эстонии помощь Греции поддержали 50 из 93 депутатов парламента. Эстония, как и другие страны Балтии, принадлежит к числу критиков греческого правительства и сторонников политики экономии, передает украинская редакция "Немецкой волны". В Австрии пакет помощи Греции одобрили в постоянном подкомитете парламента по вопросам Европейского стабилизационного механизма.

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В парламенте Испании проголосовали "за" как представители власти, так и оппозиция. Голосование инициировал премьер Мариано Рахой, хотя оно и не было обязательным. Мадрид должен выделить более 10 млрд евро на программу для Греции.

Накануне предоставление помощи стране-должнику одобрили правительства Латвии и Литвы. В Финляндии поддержал программу помощи соответствующий парламентский комитет.

Сегодня должны высказать свое мнение парламенты Германии и Нидерландов. В Нидерландах нет жесткого законодательного требования относительно одобрения парламентом оказания помощи, однако голосование состоится по запросу главы правопопулистской "Партии свободы" Герта Вилдерса.

Зато в Германии интрига заключается в том, удастся ли Ангеле Меркель убедить часть однопартийцев, которые месяц назад проголосовали против новых переговоров с Афинами и фактически пошли наперекор позиции партийного руководства.

Одобрение парламентами или правительствами указанных стран является необходимым для предоставления Греции первого транша в размере 26 млрд евро. Уже 20 августа Греция должна погасить 3,4 млрд евро долга перед Европейским центробанком.