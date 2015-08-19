Официальный курс гривни продолжает снижаться

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2208.7367 (18 августа – 2201.8809)

100 EUR – 2442.8628 (18 августа – 2444.0878)

10 RUR – 3.3553 (18 августа – 3.3615)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 18 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 22,07/22,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3600/24,5020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3380 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 22,0874 грн/долл., к этому часу было заключено 556 сделок на сумму 406,82 млн долл.