В России госкомпании неэффективно тратят сотни миллиардов рублей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на близкий к ведомству источник.

За 607 млрд рублей, внесенные в уставные капиталы хозяйственных обществ, государство получило 134 пакета акций АО, отмечает агентство. В 2014 году 13% взносов из бюджета были направлены на финансирование инвестиционных проектов.

По словам собеседника РБК, хозяйственные общества систематически не достигают целей, на которые им выдаются бюджетные деньги, а министерства недостаточно этот процесс контролируют. Счетная палата также зафиксировала нарушение процедур при выделении средств, несоблюдение сроков оплаты приобретаемых акций и искажение размера финансовых вложений государства на балансе Росимущества.

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Счетная палата, кроме того, считает, что объемы взносов в уставные капиталы АО превышают текущие потребности обществ. Так, больше половины предоставленных в 2014 году средств к концу года остались на счетах (больше 84 млрд рублей).

Согласно данным ведомства, наибольшие объемы средств за три года были предоставлены РЖД – 190,2 млрд рублей (31,3% от общего объема), Россельхозбанку – 75 млрд рублей (12,4%), «РусГидро» – 51,5 млрд рублей (8,5%) и Агентству кредитных гарантий – 50 млрд рублей (8,2%).

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По итогам проверки Счетная палата отправила письма в правительство и Минэкономразвития. Отчет о результатах ведомство направит в Совет Федерации и Госдуму.