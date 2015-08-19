Королевский банк Шотландии продаст активы в России

Королевский банк Шотландии продаст свои активы в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Кто выступит покупателем неизвестно; по сведениям агентства, какой-то банк из РФ.

Активы в России Королевский банк Шотландии получил в 2007 году по итогам покупки нидерландского банка ABN AMRO, которую он осуществил вместе с компанией Fortis и банком Banco Santander. Стоимость российских активов оценивается в 2,5 миллиарда долларов, передает «Медуза».

В Королевском банке Шотландии официально подтвердили, что ищут пути продажи или сворачивания бизнеса в России. По словам представителя банка, кредитная организация сосредоточится на клиентах из Западной Европы.

Читайте такжеВ России из-за кризиса приостановят выпуск автомобилей Peugeot, Citroеn и Mitsubishі

73% Королевского банка Шотландии принадлежит правительству Великобритании. До 4 августа 2015 года властям принадлежало 79% акций. Сейчас они распродают свою долю. Первые 5,4% банка проданы за 3,3 миллиарда долларов.

Банк объявил, что собирается прекратить инвестиционную деятельность в 25 странах из 38, где он работает.