Сбербанк России исследует сон своих вкладчиков: ищет причину миллиардных убытков

Cбербанк России проведет исследование, цель которого — выяснить, испытывают ли действующие и потенциальные клиенты панические настроения во время сна и, соответственно, могут ли теоретически кинуться забирать вклады в случае ухудшения экономической ситуации, сообщил «Известиям» представитель компании Jawbone Сергей Рябков (у Jawbone Сбербанк закупил для исследования сотню фитнес-браслетов).

Также Сбербанк планирует выделить группу наиболее спокойных из числа участников проекта, не являющихся его клиентами, чтобы понять, на какую категорию клиентов делать ставку в привлечении вкладов в дальнейшем.

Читайте такжеВ Кремле признали, что не могут поддержать рубль – резервов не хватаетВ пресс-службе Сбербанка не ответили на запрос «Известий».

Психолог Татьяна Ермолаева констатирует, что экономические кризисы в первую очередь ухудшают психическое здоровье людей, что проявляется в обострении уже имеющихся психических заболеваний — отсюда неуверенность в завтрашнем дне и нежелание сберегать.

Первый вице-президент бизнес-ассоциации «Опора России» Павел Сигал весьма скептично указал, что исследование индекса сна от Сбербанка аналогично анализу, как влияет интенсивность солнечного света на рост телеграфных столбов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий говорит, что трата Сбербанком денег и времени на весьма сомнительные с практической точки зрения бихевиористские исследования вызывает удивление, особенно с учетом негативной динамики финансовых показателей банка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2015 года упала более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем за I квартал 2014 года — на 58%. Чистая прибыль по РСБУ за первое полугодие 2015 года сократилась также более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем за первое полугодие 2014 года — на 56,2%. Активы за I квартал 2015 года по МСФО снизились на 3,8%. За этот период банк сократил численность персонала на 3,6 тыс. человек. Наконец, банк уменьшил дивиденды с 3,2 рубля на акцию за 2013 год до 45 копеек за 2014 год. В такой ситуации следовало бы активно заняться улучшением финансового состояния банка, а не пытаться удовлетворять собственное любопытство за счет вкладчиков банка.