Казахстан наступает России на пятки: роль постсоветского лидера может перейти Астане

В первом полугодии 2015 года Казахстан обогнал Россию по доле ВВП на душу населения. Это - один из ключевых индикаторов благосостояния не только государства, но и общества. Более того, согласно прогнозам, к концу года Казахстан лишь укрепит свои позиции. Означает ли это, что Россия может скоро стать второй, а не первой, как мы все привыкли, экономикой на территории бывшего СССР, задается вопросом эксперт в публикации DW.

Номинальный долларовый ВВП в 2014 году, по данным национальных статистических органов, составил 1876 миллиардов в России против 212 миллиардов у Казахстана. То есть, российская экономика при простых арифметических подсчетах получается больше в 9 раз.

Читайте такжеКазахстанцы "профинансировали" Россию за полгода на 2,8 миллиарда долларовТаким образом, Казахстану догонять Россию пришлось бы еще очень долго. Если, конечно, она сама не двинулась бы ему на встречу. А именно такие усилия сегодня, похоже, предпринимает Кремль. Не довольствуясь тем, что снижаются цены на главный экспортный товар - нефть и газ, власти последовательно загоняют страну в ловушку санкций и контрсанкций.

С момента аннексии Крыма прошло всего полтора года, а экономический рост в России уже сменился падением, катится вниз и курс национальной валюты – рубля. Реагируя на это, все больше предпринимателей предпочитают выводить свой бизнес за рубеж. В том числе, и в Казахстан.

Во-первых, в Казахстане более стабильная, чем в России, налоговая система. Некоторые эксперты даже считают, что она менее обременительна для компании-налогоплательщика. Уровень казахстанской коррупции может и остался "азиатским", зато в России он явно перестал быть европейским. Впервые за долгие годы в 2014 году она опустилась в индексе восприятия коррупции ниже Казахстана. И это не говоря про другие маленькие плюсы работы в Казахстане, например, более современную и динамичную пенсионную систему или казахстанскую валюту - тенге, которая с 2008 года стабильно демонстрирует большую устойчивость, чем российский рубль.

Пока так называемые "головные" офисы по бывшему СССР, а часто и в целом по Восточной Европе и Центральной Азии, продолжают оставаться в Москве, как наиболее приспособленной для ведения бизнеса постсоветской столице. Так что многомиллиардные контракты не только в самой России, но с теми же Казахстаном, Беларусью, Молдавией, Узбекистаном и даже с Грузией чаще всего проходят через российскую столицу

Однако ситуация постепенно меняется – и отнюдь не только из-за продуктовых контрсанкций. Во-первых, из-за смены, скажем так, общего настроения умов "рядовых россиян" Москва перестает быть для зарубежных топ-менеджеров комфортным для проживания городом. Во-вторых, любые финансовые операции через Россию с каждым месяцем все труднее проводить из-за западных санкций. Многие компании ищут обходные пути, не только для работы с соседними странами, но и для ведения бизнеса в самой России. И Казахстан оказывается для них самой удобной площадкой.

Процесс превращения Казахстана в наиболее привлекательную для международных корпораций "точку входа" на постсоветские рынки еще только начинается, но если санкции против России будут сохраняться или усиливаться, он может принять необратимый характер.

И тогда, глядишь, Казахстан через десятилетие сможет поспорить с Россией за пальму первенства. Особенно, если политическое руководство последней будет и дальше успешно расправляться с национальной экономикой и душить любые ростки экономического роста.