За полгода Украина вернула меньше 8 тысяч гривень, украденных из госбюджета

Об этом говорится в ответе Госказначейской службы на запрос "Центра противодействия коррупции", передает "Украинская правда".

Так, по состоянию на 1 июля в госбюджет было возвращено 7865,77 гривень.

"По коду классификации доходов бюджета 50080100 "Конфискованные средства и средства от реализации конфискованного имущества, которые были присвоены коррупционными методами" в специальный фонд государственного бюджета по состоянию на 01.07.2015 года поступило 7865,77 гривень", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за первые три месяца текущего года в бюджет Украины было возвращено коррупционных активов на 5 тысяч 14 гривень 5 копеек.

Среди причин провала возвращения преступных активов называют в частности плохое взаимодействие различных правоохранительных органов, суда и органов исполнительной власти.

Еще одна проблема, является логическим следствием слабого взаимодействия между органами, - несвоевременный арест имущества и объявление о подозрении лицу. Также - невозможность арестовать имущество третьих лиц, которое непосредственно не принадлежит подозреваемому или обвиняемому и отсутствие одного единственного органа, ответственного за сохранность этого имущества до приговора суда.