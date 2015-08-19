Яресько об идее введения налога на авто: это не проект налоговой реформы

Об этом она написала на своей странице в социальной сети «Facebook».

В частности, комментируя представленный в начале текущей неделе проект налоговой реформы, она отметила: «Эта презентация не является проектом налоговой реформы. Она лишь поднимает несколько важных вопросов, которые выпадают из общей дискуссии о реформе».

Яресько отметила, что сейчас над реформой работает специальная Целевая команда, которую возглавляет лично министр.

«Время от времени складывается впечатление, будто реформа сводится к изменению ставок нескольких налогов. Конечно, снижение их, в первую очередь это касается, например, единого соцвзноса, очень важная часть будущей реформы, и мы просчитываем варианты того, какое именно снижение позволит снизить налоговое давление на зарплаты, – написала Яресько. – Однако с нашей точки зрения, реформы – это нечто большее, чем просто ставки налогов. Для того, чтобы показать какие еще есть проблемы и вопросы, которые должна решить будущая реформа, мы и подготовили презентацию».

По словам Яресько, только ответив на все вопросы, которые тревожат бизнес, можно действительно помочь стране упростить налоговое поле и улучшить инвестиционный климат.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 августа, Министерство финансов представило презентацию налоговой реформы, целью которой были определены упрощение, уточнение определенных норм и введение принципа справедливости в отношении всех субъектов хозяйствования. В то же время, в презентации были отмечены ряд новаций, вызвавших значительный резонанс в обществе. В частности, презентация налоговой реформы предусматривала введение в Украине налога на новые автомобили, налога на дорогие автомобили стоимостью более 1 млн грн, налога на недвижимость большой площади – квартиры свыше 350 кв. м и дома свыше 500 кв. м. Кроме того, проект налоговой реформы предусматривал упразднение налоговых льгот для аграриев, в том числе льгот по уплате НДС, и отсрочку снижения рентных ставок для добывающих предприятий до 10-20% до 2018 года, в то время, как первоначально такое снижение планировалось провести уже в 2016 году.