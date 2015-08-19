У Гонтаревой подтвердили, что банк Жеваго выполнил план капитализации

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева 15 июля заявила, что регулятор признает банк «Финансы и кредит» неплатежеспособным в случае невыполнения утвержденного плана докапитализации до конца лета.

По информации НБУ, акционер банка «Финансы и кредит» подтверждает намерения относительно дальнейшей поддержки банка. «Константин Жеваго принимает меры по финансовому оздоровлению банка, продолжается процесс реструктуризации долгов. Мы также задокументировали намерения акционера о продаже части других его активов, которые будут направлены исключительно на улучшение ликвидности банка по согласованному графику», - приводятся в сообщении слова главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Также сообщается, что помимо пополнения капитала, банк улучшил показатели ликвидности, провел частичную реструктуризацию долгов и снизил объем кредитов связанным лицам на 3,6 млрд грн.

«Национальный банк Украины продолжает осуществлять контроль за деятельностью банка «Финансы и кредит» через куратора. В случае, если указанный банк не будет в состоянии выполнять взятые на себя обязательства по улучшению ликвидности и урегулированию имеющейся задолженности, регулятор немедленно примет соответствующие меры», - говорится в сообщении НБУ.

Справка УНИАН. Банк «Финансы и кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших банков Украины. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

17 августа акционеры банка «Финансы и кредит» приняли решение увеличить уставный капитал банка на 2,5 млрд грн, или на 46,4%, - до 7,888 млрд грн. В первом полугодии банк уже увеличил уставный капитал в два раза - на 616,4 млн грн в марте и на 1,972 млрд грн в июне.