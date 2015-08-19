Минэкономразвития планирует наладить сотрудничество с Ираном

Об этом в ходе заседания правительства сказал министр Айварас Абромавичус.

«До конца года (текущего года - УНИАН) рассчитываем открыть 6 представительств, в следующем году – до 20 представительств», - сказал Абромавичус.

Кроме того, министр сообщил, что активно ведется работа по формированию зон свободной торговли, в частности, с Канадой и Израилем. «Сейчас мы работаем с Канадой, на подходе Израиль», - сказал министр. При этом он отметил, в середине сентября состоится визит делегации Минэкономразвития в Иран.

«У нас уже есть порядка 10 направлений совместной работы (с Ираном - УНИАН)», - сказал Абромавичус.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Сначала предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения соответствующего положения соглашения до 31 декабря 2015 года.

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5 августа в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли сообщили, что трехсторонние консультации Украины, ЕС и РФ на уровне министров по выполнению отдельных положений Соглашения об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли запланированы на 7 сентября.

14 июля был подписан документ о завершении переговорного процесса относительно создания зоны свободной торговли между Украиной и Канадой. Переговоры с Израилем продолжаются.