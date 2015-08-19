Германия одобрила многомиллиардную помощь Греции

Документ поддержали 454 немецких законодателей, против высказались 113 и еще 18 воздержались, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

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Стоит заметить, что голосование состоялось на фоне недовольства в рядах партии канцлера Германии Ангелы Меркель Христианско-демократического союза, часть депутатов которой считают, что их лидер не может просить парламент вновь помочь Греции.

В то же время, количество депутатов, которые проголосовали против соглашения, оказалась несколько меньшим, чем количество немецких законодателей, которые отказались в июле предоставить разрешение немецкому правительству на начало переговоров с Афинами.

Тогда "против" высказалось 188 депутатов Бундестага.

Как известно, греческий парламент 14 августа одобрил соглашение с кредиторами.