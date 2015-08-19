Налоговики начали производство против должностных лиц Запорожского производственного алюминиевого комбината

Об этом говорится в ответе Следственного управления финансовых расследований МГУ ГФС – ЦО по обслуживанию крупных плательщиков на запрос заместителя председателя ВОО «Всеукраинская специальная коллегия по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью» Александра Жуковского.

Как отмечается в ответе на запрос, налоговики проводят расследование по факту покушения на завладение чужим имуществом служебными лицами ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой.

ВОО, со ссылкой на СМИ сообщили, что во время досудебного расследования установлено, что с целью хищения товарно-материальных ценностей, которые принадлежат государству, служебные лица Запорожского производственного алюминиевого комбината вступили в сговор со служебными лицами двух обществ, основным видом деятельности которых является вывоз металлолома, с целью реализации имущества Запорожского производственного алюминиевого комбината, отчуждение активов предприятия и растраты основных средств. Вследствие таких действий «был заключен ряд договоров поставки с указанными предприятиями, цена которых, по предварительным данным следствия, занижена в 5 раз», сообщили во Всеукраинской специальной коллегии по вопросам борьбы с коррупцией и организованной преступностью.