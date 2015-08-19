Гривня укрепилась - на межбанке 22,09 за доллар

В среду, 19 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,02/22,09 грн/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,3050/24,3800 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3350/0,3360 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 22,0987 грн/доллар, к этому часу было заключено 252 сделки на сумму 89,75 миллиона долларов.