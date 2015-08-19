Эксперты говорят об обострении кризиса в России

Падение показателей экономики РФ продолжится в связи со снижением цен на нефть, замедлением китайской экономики и действий санкций ЕС и США, что спровоцирует резкое сокращение инвестиций в экономику и очередное падение рубля, - сообщает Лента.Ру со ссылкой на обзор Центра развития ВШЭ.

«События последних полутора-двух месяцев в очередной раз показали, что нынешний кризис сильно отличается от кризиса 2008-2009 годов. В частности, не произошло скорого и бесповоротного восстановления цен на нефть, как это было в 2009-м», — говорится в обзоре.

Для специалистов есть сомнительной возможность роста экономики. «Мы считаем, что экономический спад может продолжаться и в 2016-м». Если стагнация-таки продолжится, то падение ВВП составит 4,5% годовых.

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По данным обзора, после снижения цен на нефть реальный курс рубля упал на 12% в годовом выражении, что отразилось на экспорте сырьевых товаров: рафинированной меди, необработанного алюминия, калийных удобрений, кокса, электроэнергии.

«О заметном росте несырьевого экспорта остается только мечтать», — считают эксперты.

Ранее УНИАН сообщал, что текущий уровень валютных резервов РФ не позволяет денежным властям проводить вливания для поддержания курса рубля, в нынешней ситуации единственным рычагом влияния Банка России на рубль является ключевая ставка.