Кабмин утвердил размер денежной помощи в случае смерти или инвалидности волонтеров

Кабинет министров Украины утвердил порядок выплаты и размеры денежной помощи, которая будет выплачиваться государством в случае инвалидности или смерти волонтера, сообщил министр социальной политики Павел Розенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня правительство утвердило порядок и размеры выплат пособий в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного во время предоставления волонтерской помощи", - написал он.

Согласно сообщению, в случае смерти волонтера его семья получит пособие в размере 500 прожиточных минимумов (609 тысяч гривень). В случае инвалидности І группы волонтер получит от государства помощь в размере 250 прожиточных минимумов (304 тысячи гривень), ІІ группы – 200 прожиточных минимумов (243 тысячи гривень), ІІІ группы – 150 прожиточных минимумов (182 тысячи гривень).

Решение о назначении такой помощи будет приниматься межведомственной комиссией, которая создана в Государственной службе ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, с апреля 2015 года при Министерстве социальной политики работает Совет по координации работы по предоставлению волонтерской и благотворительной помощи, в который входят представители структурных подразделений министерства, других органов исполнительной власти, причастных к волонтерской деятельности, общественных, благотворительных, волонтерских организаций.