В Казахстане после отмены валютного коридора рухнул курс тенге

Средневзвешенный курс тенге на утренней основной торговой сессии на Казахстанской валютной бирже (KASE) в четверг сложился на уровне 255,26 тенге за доллар против 188,38 тенге в среду, упав на 35,5%, свидетельствуют данные биржи, передает Прайм.

Читайте такжеНазарбаев призвал готовиться к нефти по $30 за баррель

В четверг премьер-министр Казахстана Карим Масимов объявил о том, что Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор.

По данным биржи, объем торгов составил 115,550 миллиона долларов.

Читайте такжеКазахстан наступает России на пятки: роль постсоветского лидера может перейти Астане

В середине июля Национальный банк расширил коридор колебания обменного курса тенге с 170-188 тенге до 170-198 тенге за доллар, мотивировав это ухудшением внешней конъюнктуры и, прежде всего, снижением стоимости нефти.