Греция сегодня получит первые 13 миллиардов евро новой финпомощи

Таким образом, Греция получит половину из запланированных 26 млрд евро согласованной финансовой помощи, сообщает украинская редакция "Немецкой волны". Греция, в свою очередь, должна погасить кредит Европейского центробанка (ЕЦБ) объемом 3,4 млрд евро. Уплата этого долга приходится также на 20 августа.

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10 млрд евро предоставленной финансовой помощи должны пойти на укрепление греческой банковской системы. Эти средства перечислят на специальный счет. В ответ на получение кредитных средств Афины обязуются осуществлять реформы и придерживаться политики жесткой бюджетной экономии.

Как известно, выделение первого транша в рамках новой кредитной линии позволили принятые накануне решения немецкого Бундестага и парламента Нидерландов, которые дали этому "зеленый свет". Эти решения сняли последние препятствия для начала кредитной помощи Афинам объемом до 86 млрд евро со стороны международных кредиторов.