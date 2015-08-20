Россия из-за зависимости от нефти близка к развалу своей экономической модели - СМИ

В России курс доллара вплотную приблизился к уровню 66 рублей: вторая волна девальвации идет ничуть не меньшими темпами, чем первая, конца 2014 года, об этом идет речь в публикации "Ведомостей".

Главный фундаментальный фактор, ослабляющий рубль, – цены на нефть продолжают «искать дно», не находя пока точки опоры. Чувствительность курса рубля относительно изменений котировок нефти остается примерно на том же уровне, что и раньше, после того как в прошлом году Банк России послал его искать равновесие на разрушенном санкциями и обманутом в ожиданиях рынке.

Читайте такжеЭксперты говорят об обострении кризиса в РоссииКазалось бы, еще недавно ситуация благоволила России: курс рубля укрепился настолько, что ЦБ объявил программу покупки валюты с целью пополнения золотовалютных резервов. Денежным властям казалось, что амплитуда рыночных колебаний должна со временем угасать. Президент даже похвалил главу ЦБ за «меры по укреплению рубля». Все было бы так, если бы взрыв середины декабря 2014 г. был лопнувшим пузырем спекулятивной игры, но факты говорят об обратном. Ослабление рубля было вызвано фундаментальными факторами, которые никуда не делись: падение цен на нефть, выплаты внешнего долга, отток капитала вследствие ухудшения делового климата, санкций, увеличения рисков российской банковской системы.

Рынок продолжает держаться единственным ценовым якорем: балансирующей бюджет ценой доллара. Данное обстоятельство заставляет задуматься о том, что же будет делать ЦБ, если цена на нефть продолжит падение. Формула примерного постоянства стоимости барреля в рублях дает ценовые ориентиры на уровне 80 руб. за доллар при довольно вероятных $40 за баррель. Примерно 90 руб. при $35. Позже или раньше это, скорее всего, случится. Пока Россия отстаивает «традиционные ценности», мир вступает в новый виток технического прогресса: стоимость солнечных батарей за последние годы упала на порядок и очень вероятный прорыв в области аккумулирования электроэнергии может решить энергетическую проблему человечества на обозримое будущее. Эффективность использования сланцевых месторождений растет неожиданно быстрыми темпами, а выход на рынок нефти Ирана еще больше увеличит ее предложение. Время играет против сегодняшней России. Хороших вариантов не видно: застывшая в своей структурной неэффективности экономика стала заложником цен на нефть, и, похоже, вывести ее из этого состояния может лишь настоящий шок, ломающий всю систему.

Введение мер по ограничению капитала, скорее всего, приблизит развал действующей политико-экономической модели. Решив, возможно, какие-то проблемы в короткой перспективе, оно окончательно убьет инвестиционный климат в России на более долгосрочный период.

Возможно, ЦБ все-таки стоит поступиться чем-то из своих теперешних постулатов и самому разрушить «формулу рубля» – постоянства стоимости барреля нефти в рублях.