В Беларуси закон спровоцировал образование теневого микрофинансового рынка

В Беларуси с вступлением указа президента "О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций", а также "серый" микрофинансовый рынок, пишет белоруский "Ежедневник".



На июнь в реестре числилось всего 36 субъектов. Большинство игроков как работали, так и продолжали работать. Только когда срок разрешенной легальной деятельности стал подходить к концу, многие зашевелились, в результате чего численность реестра всего за месяц увеличилась почти втрое. В настоящее время в нем числятся 94 микрофинансовые организаций.

Читайте такжеЭкономика Беларуси неумолимо падает: ВВП за семь месяцев сократился на 4%Впрочем, кроме реестра появились новые организации, которые выходили на рынок в обход указа. Например, одна организация всего за месяц в обход законодательства сумела заключить более 180 финансовых договоров, пока один из клиентов на пожаловался в Комитет госконтроля. И это далеко не единичный случай. Боле того, несмотря на прямой запрет, "серые" игроки рынка даже не особо прячутся и открыто рекламируются в интернете.

За первое полугодие 2015 года Нацбанк и Минторг выявили более двух десятков таких фактов. А сколько не выявили? При этом даже выявленные "серые" игроки микрофинансового рынка не особо испугались реакции госорганов и наложенных штрафов.

Главными теневиками, по мнению КГК, сегодня выступают физические лица. Ведь указ не содержит запрета для них предоставлять друг другу займы, причем, независимо от суммы. Именно поэтому после вступления в силу указа, интернет запестрил объявлениями физических лиц о займах.

Как отмечает КГК, эти займы выдаются без залога, без справок о доходах, без поручителей и всем желающим, независимо от их кредитной истории. Это создает определенную финансовую напряженность на рынке.

КГК и Нацбанк на данный момент только и могут, что наблюдать за ростом созданного указом президента теневым микрофинансовым рынком и предупреждать граждан, что государство гарантирует возврат только в белорусских банках.